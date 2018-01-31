Только 58% украинцев пользуются интернетом, - исследование

25,59 миллиона украинцев пользуются интернет-сетью, что составляет 58% населения страны.

Такую информацию обнародовало международное агентство «We are social», специализирующаяся на исследованиях в сфере медиа, в отчете «Digital in 2018», передает «Экономическая правда».

По данным отчета, в Украине проживает 44,12 млн человек. 25,59 млн из низ пользуются интернетом, что составляет 58% населения.

Мобильным интернетом пользуются 18,7 млн украинцев - это 42% населения.

Социальными сетями пользуются 29% жителей Украины – 13 млн человек. Из них с помощью мобильного телефона в соцсети выходят 22% населения – 9,5 млн.

С января 2017 года по январь 2018 количество пользователей соцсети Facebook увеличилась на 71%. Общее количество активных пользователей соцсети составляет 13 млн.

Количество пользователей Instagram увеличилось за год на 16% и составляет 7,2 млн.

С января 2017 по январь 2018 количество интернет пользователей в Украине увеличилось на 17% (4 миллиона человек). В то же время, количество пользователей соцсетей уменьшилась на 24%, что также составляет 4 миллиона человек.

Согласно статистике, каждый день интернетом пользуются 72% пользователей, минимум раз в неделю - 21%, минимум раз в месяц - 4%, реже, чем раз в месяц - 2% пользователей.

Напомним, украинские мобильные операторы купили частоты под 4G почти за 2,5 миллиарда гривен.