Каждая шестая: за год на Николаевщине 622 пары воспользовались проектом «Брак за сутки»

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Роман Возняк
В 2017 году в Николаевской области 622 пары воспользовались пилотным проектом Минюста «Брак за сутки».

Об этом сообщил начальник Главного территориального управления юстиции в Николаевской области Роман Возняк в ходе пресс-конференции в среду, 31 января.

По его словам, каждая шестая пара выбирает для регистрации брака этот сервис.

- В 2017 году сервисом воспользовались 622 пары. Статистика показывает, что количество пар, которые поженились с помощью проекта, увеличилось вдвое с момента запуска проекта. Сегодня каждая шестая пара выбирает для регистрации брака сервис Минюста «Брак за сутки», - отметил Возняк.

Напомним, что в январе 2017 года в Николаеве расписалась первая пара по услуге «Брак за сутки».

Людмила Жерновская

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