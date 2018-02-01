39-летней жительнице Николаева требуется материальная помощь: ей поставили диагноз опухоль головного мозга

Жительница Николаева, 39-летняя Елена Демчишина нуждается в лечение из-за обнаружения глиобластомы G4.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил муж Елены.

В частности, он сообщил, что диагноз ей поставили полгода назад и она уже прошла успешную операцию по удалению опухоли в отделение нейрохирургии Херсонской областной больницы. Также, ей провели лечение лучевой и химиотерапией в Томоцентре Кировоградского областного онкологического диспансера. Однако через три недели у нее произошёл рецидив, опухоль продолжила рост, и появилось три новых очага.

«Единственный выход - это новая операция с последующим лечением и реабилитацией. Она возможна у нас в стране. На предыдущие операцию и лечение были потрачены все средства в размере 450 тысяч гривен, поэтому семья вынуждена обратиться за помощью ко всем неравнодушным людям, организациям и благотворительным фондам», пишет Николай Прохоров, муж Елены.

Новая операция, которую необходимо сделать как можно быстрее, будет стоить ориентировочно 300 тысяч гривен. Семья Елены уже обращалась и в ТСН и к просто неравнодушным людям, с помощью которых удалось собрать 85 тысяч гривен, однако еще необходимо 220 тысяч гривен и как можно скорее.

Телефоны; 380 66 788 34 20 ; 380 63 108 19 08 Демчишина Елена, 380 99 249 16 14 ; 380 93 741 01 09 Прохоров Николай ( муж )

Реквизиты для помощи:

Демчишина Елена Николаевна

Получатель: ПриватБанк

Номер карты: 5168755509616377

МФО: 305299

ОКПО: 14360570

Счет получателя: 29244825509100