Николаевская верфь SMG изготавливает 450 тонн металлоконструкций для сборки емкостей

Металлообрабатывающее производство Николаевской верфи компании Smart Maritime Group выполняет заказ по изготовлению 450 тонн металлоконструкций для ООО «Эколин» (город Днепр).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Условия контракта предусматривают очистку металла, его грунтовку, порезку и гибку. Затем полученные изделия будут упакованы и отправлены заказчику автотранспортом. В дальнейшем их используют для сборки промышленных емкостей.

Выполнение заказа должно быть завершено в феврале.

«Обработка металла и изготовление металлоконструкций является одним из профильных направлений деятельности Николаевской верфи SMG. Напомним, что в прошлом году верфь изготовила в общей сложности 1280 тонн металлоконструкций для строительства моста через р. Днепр в Запорожье и ремонта автомобильного моста на трассе «Одесса-Рени», - говорится в сообщении.

Справка

Смарт Меритайм Групп (SMG) — крупнейший судостроительный холдинг Украины, объединяющий две судостроительные верфи: Николаевскую и Херсонскую.

Объем производства по SMG в 2017 году составил 317 млн. грн.

С 1 сентября 2017 г. заработная плата сборщиков корпусов металлических судов, сварщиков, трубопроводчиков судовых увеличена на 35% и составляет в среднем за полный отработанный месяц от 12000 до 18000 гривен.