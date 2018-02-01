«Николаевводоканал» ликвидировал аварию на коллекторе по улице Космонавтов раньше запланированного

Аварийно-ремонтные службы ГКП «Николаевводоканал» ликвидировали аварию на коллекторе на пересечении улицы Космонавтов и проспекта Богоявленского ранее запланированных сроков.

Об этом предприятие сообщает на своей странице в Facebook.

Напомним, что утром 30 января, по улице Космонавтов образовалось пропасть на самотечном канализационном коллекторе диаметром 1000 мм и разрушился канализационный колодец глубиной 8 метров.

Таким образом, благодаря слаженной работе аварийных служб «Николаевводоканала» аварию на коллекторе удалось ликвидировать в кратчайшие сроки.

«Вместо запланированных 4-6 дней аварию ликвидировали за три дня. Сейчас восстановлено движение трамваев по маршрутам № 1,7,10», - говорится в сообщении.

«Это стало возможным благодаря сверхурочной работе начальника водопроводной сети Алексея Кулакова, мастера Ингульского района Александра Милева, бригадира аварийно-ремонтной бригады Александра Терещенко. Слесарей Сергея Дамяна, Александра Поворозки, Эдуарда Михальчюка, Игоря Коток, Александра Матийцева. Водителей Александра Шуле, Евгения Шуле и Юрия Котович. Водителя крана Сергея Савченко, тракториста Николая Ангелова и экскаваторщика Виталия Яковчука. Также способствовали быстрому завершению работ директор КП «Электротранс» Дмитрий Лисовский, заместители городского головы Александр Садыков и Юрий Степанец и депутат Николаевского горсовета Сергей Исаков», - сообщает предприятие.

Для ликвидации аварии пришлось полностью заменить разрушенный канализационный колодец глубиной восемь метров.

Напомним, что директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко просил депутатов постоянной бюджетной комиссии Николаевского горсовета выделить 1 миллион 200 тысяч гривен на замену коллектора на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Космонавтов.