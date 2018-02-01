Украина внедрит языковую статью реформы образования не ранее 2023 года, - Минобразования

Украина выполнит одну из ключевых рекомендаций Венецианской комиссии - продолжение переходного периода для языковой статьи, заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Наиболее дискуссионная норма об обучении на родном языке в средней школе, которая вызвала резкую критику и противодействие Венгрии, заработает после переходного периода. Ожидается, что он закончится в 2023 году.

Такую информацию украинский министр рассказала на встрече со своим румынским коллегой Кристианом-Леоном Цуркану.

Гриневич добавила, что эта стратегия нацелена не на удовлетворение требований стран-соседей, а прежде всего - для того, чтобы каждый украинский школьник смог овладеть украинским языком.

- Для этого нам нужно, чтобы все были готовы к имплементации статьи, а также чтобы при этом учитывались особенности обучения для национальных общин различных языковых групп, - добавила она.

По ее словам, педагоги сейчас готовят пошаговый план имплементации языковой статьи образовательной реформы.

Напомним, новая редакция закона «Об образовании» предусматривает поэтапное повышение до 2023 года должностного оклада педагогического работника до трех минимальных заработных плат. Одна минимальная зарплата сейчас равна 3723 гривнам.

В 2017 году зарплаты учителей общеобразовательных учебных заведений выросли примерно на 50%. Учителя высшей категории начали получать около 6,5 тыс гривен.

Это было сделано за счет повышения минимальной зарплаты и продвижения учителей на два тарифных разряда вперед - с 9-12 разряда на 11-14.