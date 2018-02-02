В Николаеве оштрафовали водителей грузовиков, из-за которых Херсонское шоссе оказалось в грязи

В Николаеве патрульные оштрафовали водителей грузовиков, которые выезжают со стройки и вымазывают проезжую часть грязью, налипшей на колеса.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

В данном случае речь идет о водителях техники, которая выезжает с места возведения строительного супермаркета. Патрульные отметили, что отреагировали на жалобы горожан, которые просили принять меры, чтобы дорогу больше не загрязняли.

«В отношении водителей, замеченных во время правонарушений, составлены административные материалы по части 1 статьи 139 («Повреждение автомобильных дорог… создание препятствий для движения и непринятие необходимых мер по их устранению») Кодекса Украины об административных правонарушениях», - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее суд оправдал николаевца, которого лишили прав и оштрафовали на 10 тысяч за якобы пьяное вождение.