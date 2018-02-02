«Сидят у разбитого корыта», - Казакова об общественниках, которые не учли последствия отмены зонинга территории Николаева

Исполняющая обязанности городского головы Николаева - секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова считает, что общественники, которые требовали отменить План зонирования территории Николаева, не учли последствий в случае признания его незаконным.

Об этом она сообщила во время общения с журналистами после окончания второго пленарного заседания 34-й сессии Николаевского горсовета, 1 февраля.

- Когда ко мне приходили разные общественные организации и требовали отмену этого зонинга, я их предупреждала и говорила, что 21 числа будет вынесено решение, которое вас удовлетворит и те зеленые зоны, они будут откорректированы. Они не захотели это читать, их это не интересовало, пропиарились, все отменили, а теперь сидят у пустого и разбитого корыта. То есть, когда кто-то что-то делает, он должен думать о последствиях. К сожалению, у нас не все думают о последствиях, - заявила Казакова.

Напомним, что Николаевский городской совет с 30 января не может передавать землю в пользование или собственность. Это случилось из-за признания незаконным Плана зонирования территории Николаева.