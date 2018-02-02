Smart Maritime Group в 2017 году почти вдвое нарастил объемы судоремонта

Smart Maritime Group (SMG, Херсон), объединяющий Херсонскую и Николаевскую верфи, в 2017 году произвел модернизацию и ремонт 78 судов против 46 в 2016 году.

Об этом сообщает пресс-служба SMG.

Консолидированная выручка подразделений компании от реализации товарной продукции по итогам года составила 317 млн грн, что на 19% меньше, чем в 2016 году. Снижение выручки обусловлено нестабильной экономической ситуацией и отсутствием запроса на услуги судостроения как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

«Наиболее сложным, и в то же время успешно реализованным контрактом в прошлом году, стал проект глубокой модернизации сухогруза «Donmaster Spirit». В ходе модернизации специалисты Херсонской верфи увеличили длину судна до 119 метров. Для изготовления 23-х метровой вставки было использовано около 400 тонн высокопрочной судостроительной стали. Модернизация позволила существенно улучшить технико-экономические характеристики сухогруза – он стал 3-х трюмным с увеличением дедвейта на 14% до 4900 тонн», - говорится в сообщении.

Отмечается, что наряду с этим SMG продолжил развивать машиностроительное и металлообрабатывающее направления. В рамках совместного проекта с компанией «Метинвест» на Херсонской верфи был запущен сервис по обработке листового проката.

В 2017 году на машиностроительных и металлообрабатывающих мощностях SMG были реализованы контракты на сумму 36 млн грн, что в 4 раза превышает показатель 2016 года. Ключевыми проектами были изготовление металлоконструкций для строительства мостов в Запорожье и трассы «Одесса-Рени», изготовление спецоборудования для предприятий горно-металлургического цикла, а также сервисная обработка металла.

«На верфях начата программа модернизации производственных мощностей, нацеленная на реализацию новых контрактов и предусматривающая инвестиции на сумму более 30 млн гривен. Средства, в частности, направлены на строительство нового цеха для изготовления офшорных металлоконструкций, обновление кранового оборудования, линии металлообработки и на ремонтные работы отдельных участков технологической цепочки обработки металла - листоправильной машины УБР-50 и линии очистки и окрашивания GUTMANN», - отметили на предприятии.

В прошлом году SMG уплатил в бюджеты всех уровней 64,4 млн грн налогов и сборов, в том числе, в местные бюджеты - 24 млн грн Средняя заработная плата по компании в декабре 2017 г. составила 8692 грн, в том числе, средняя заработная плата рабочих основных специальностей (сварщиков и сборщиков) - 11121 грн.

В 2018 году по всем направлениям деятельности SMG планируется увеличение консолидированной выручки до 646,8 млн грн, в том числе за счет возобновления реализации на мощностях верфей судостроительных контрактов.

- Наблюдающееся сегодня в Европе оживление на рынке речных перевозок и, соответственно, формирование запроса на услуги судостроителей вселяет в нас сдержанный оптимизм. Мы надеемся на активизацию сотрудничества с нашим традиционным европейским заказчиком, некогда ушедшим с рынка в связи с затянувшимся военным конфликтом. Сегодня у нас есть ряд договоренностей, которые, как мы надеемся, уже в этом году будут реализованы в конкретных судостроительных контрактах, - прокомментировал итоги года генеральный директор Smart Maritime Group Василий Федин.

Справка

Smart Maritime Group (SMG) - крупнейший судостроительный холдинг Украины, объединяющий две судостроительные верфи: Николаевскую и Херсонскую.