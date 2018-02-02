От шести до девяти гривен: В Николаеве обсудили повышение стоимости проезда в «маршрутках»

В пятницу, 2 февраля, в сессионном зале Николаевского городского совета представители фирм-перевозчиков, активисты и чиновники мэрии обсудили вопрос повышения стоимости проезда в маршрутных такси города.

ОБ этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Вице-мэр по транспортным вопросам Александр Садыков предложил представителям по очереди высказаться о сложившейся ситуации. От имени перевозчиков с трибуны выступил замдиректора «Авто-Виола плюс» Игорь Терехин. Он напомнил, что вопрос поднятия тарифов на проезд возник давно, а именно с февраля 2017 года. И из-за того, что тогда вопрос был не решен, возникли проблемы с подвижным составом.

Игорь Терехин - Сейчас 750 маршруток – это предел. В прошлом году 1400 машин. На сегодняшний день, все транспортные средства и водители покидают город Николаев. Работая с тарифом в 4 гривны, это не только не иметь прибыли, но и нести огромные убытки. Тарифная ставка водителя за один час – 25 гривен, - сказал Терехин.

В частотности, Терехин сообщил, что приемлемая цена для перевозчиков - это от 6-9 гривен.

Во время дискуссии, многих активистов интересовал вопрос касательно льготного проезда, а именно тот факт, что водители маршрутных такси часто отказывают в таком проезде. Игорь Терехин заявил, что такие моменты действительно бывают, но они единичные. По его словам, причиной таких отказов служит то, что предприятия-перевозчики не получают компенсацию льготного проезда.

Также, присутствующие поинтересовались, как именно в мэрии собираются решать этот вопрос.

- Конкретно о сегодняшней ситуации, мы буде делать обоснованный тариф... пусть перевозчики и активисты за неделю вычислят пассажиропоток в день, - заявил Садыков.

Николаевцы заявили, что для горожан приемлемой ценой за проезд будет пять гривен, а если перевозчикам не будет хватать, просили компенсировать разницу с городского бюджета.

При этом перевозчики предложили активистам прийти на любой маршрут с утра и поездить вместе с водителями весь день, тем самым проверить, сколько на самом деле зарабатывает перевозчик, какой пассажиропоток и сколько он реально тратит на бензин.

В итоге, так и не придя к единому мнению, оставшиеся продолжили обсуждать ситуацию.

Напомним, что в течение последней недели сотрудники отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции Николаевщины выявили 25 нарушений у водителей маршрутных такси и одно нарушение у должностного лица фирмы-перевозчика.

Ранее, николаевские перевозчики требуют повышения тарифа за проезд в «маршрутках» до шести гривен. При этом депутаты городского совета «с понимаем» отнеслись к такому предложению и решили рассмотреть данный вопрос в безотлагательном порядке на исполнительном комитете Николаевского горсовета.