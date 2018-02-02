Патрульная полиция требует срочно отремонтировать ямы на Кузнечной, из-за которых случилось 10 ДТП

Патрульная полиция направила предписания городским властям Николаева залатать ямы на перекрестке улиц 6-я Слободская и Кузнечная (Скороходова).



Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Напомним, что ранее на этом перекрестке, в районе трамвайных рельс повредили колеса сразу четыре машины.

В патрульной полиции направили обращение к исполняющей обязанности городского головы Татьяне Казаковой и предписания «Николаевэлектротрансу» и Департаменту ЖКХ – от ведомств требуют установить ограждения и отремонтировать дорогу. По данным патрульных, только за неделю случилось 10 ДТП из-за этих выбоин.

В случае невыполнения требований патрульных, должностных лиц привлекут к административной ответственности.