В Одессе родители, выступающие против вакцинации от кори, вывели своих детей на митинг

В Одессе родители школьников, не прошедших вакцинацию, требовали пустить своих детей за школьные парты.

Об этом сообщает Думская.

Под стенами мэрии родители протестовали против запрета мэрии посещать школу детям, у которых отсутствует прививка от кори.

В частности, одесситы расценивают сложившуюся ситуацию как нарушение конституционных прав граждан на получение образования.

- Наших детей без прививки не пустили в учебные заведения...Вакцинация является добровольной. Эпидемия в городе и области не объявлена, карантин не объявлен. Массовые праздники не отменяются, спортивные секции не закрыты, в театры мы ходим. А в школах нас выставляют, как будто мы опасны для привитых детей, - посетовал один из участников акции.

По словам других участников акции, в школах они начинают чувствовать давление со стороны родителей привитых детей.

В свою очередь, в Минздраве заявили, что решение органов местного самоуправления о недопущении детей без вакцинации к очной форме получения образования полностью соответствует действующему законодательству и никоим образом не затрагивает права человека.

- В случае отсутствия прививки ребенка от кори или отказа от вакцинации без медицинских показаний, родители обязаны обеспечить ребенку полное среднее образования в семейной (домашней) форме, - сказано в сообщении ведомства в Facebook.

Напомним, ранее Ульяна Супрун заявила, что на данный момент речь не идет об эпидемии кори, однако родители все-равно должны вакцинировать своих детей.

Отметим, на Николаевщине растет количество зафиксированных случаев заболевания корью: у восьмерых тяжелое протекание болезни.

Как известно, 12 января в Одесской области от кори умер 5-летний ребенок - это шестая жертва с начала вспышки инфекции. 19 января стало известно, что в Украине из-за кори умер еще один ребенок.

Как сообщалось ранее, в Одессе в детских поликлиниках закончились вакцины против кори – горздрав просит дополнительные дозы.