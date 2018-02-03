На Львовщине протестующие блокировали пункты пропуска на границе с Польшей

Во Львовской области с утра 3 февраля пункты пропуска на украинско-польской границе блокировали участники акции протеста.

Как сообщает издание «Вголос» со ссылкой на пресс-секретаря патрульной полиции Львовщины Екатерину Рыбий, в ПП Рава-Русская около 30 человек блокировали движение автомобилей, обещая пропускать один автомобиль каждые 15 минут. Также 15-20 человек около 10:20 перекрыли движение в ПП Шегини, обещая пропускать 3-4 авто каждые 15 минут.

Как сообщили в управлении Львовской таможни ГФС, по состоянию на 13:00 протестная акция перед пунктом пропуска «Шегини – Медыка» на украинско-польской границе завершилась.

«Движение транспортных средств полностью восстановлено, пункт пропуска работает в штатном режиме», - заявили в ведомстве.

А вот в управлении ГФС в Волынской области отметили, что участники мирной акции с 09:45 перекрыли дорогу на расстоянии 1 км до таможенного пункта Ягодин.

Около 15:00 в Министерстве внутренних дел сообщили, что акции протеста завершены, движение восстановлено.

Стоит отметить, что участники акции протестовали против закона о новом порядке пересечения границы, введенным для борьбы с малой контрабандой. Он предусматривает ограничения на беспошлинный ввоз товаров на территорию Украины стоимостью не более 50 евро и весом не тяжелее 50 кг до одного раза в трое суток.