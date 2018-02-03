Россия попросила Украину открыть четыре избирательных участка к выборам президента РФ

Министерство иностранных дел Украины получило запрос от России на открытие четырех избирательных участков на территории Украины к выборам президента РФ в марте 2018 года, сообщает «Интерфакс-Украина».

«МИД Украины получило обращение посольства РФ в Украине относительно проведения 18 марта 2018 года выборов президента РФ и организации для граждан РФ, которые проживают в Украине, избирательных участков… Упомянутое обращение сейчас рассматривается причастными ведомствами», - сообщили в МИД.

Указано, что запрос касается открытия избирательных участков в помещении посольства России в Украине (Киев) и генеральных консульств РФ во Львове, Одессе, Харькове.

Напомним, ранее сообщалось о том, как задержали оппозиционера Навального и еще 243 участника акции «Забастовка избирателей».