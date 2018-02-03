В Венеции из-за отсутствия дождей обмелели легендарные каналы – гондольеры на время остались без работы

Венецианским гондольерам пришлось на время остаться без работы. Уровень воды в маленьких каналах Венеции упал и плавать по ним стало невозможно, пишет издание Express.

Уровень воды опустился на 60 сантиметров ниже нормы. Обмеление каналов связано с низкими приливами и отсутствием дождей. Туристы, приехавшие в город и желающие прокатиться на гондолах, разочарованы.

Коммунальщики пробуют ликвидировать проблему посредством применения искусственного притока воды, но пока ее недостаточно для того, чтобы наполнить каналы.

В прошлом году уже сообщалось, что уровень воды был на 70 сантиметров ниже нормы. Из-за этого передвижение на гондолах и водном такси по каналам на протяжении дня сократилось.

Кроме того, уже второй год подряд венецианские каналы остаются без воды, хотя несколько раз в год они страдают от сильного наводнения. Синоптики отмечают, что сезон дождей и паводков придет в Венецию только к началу следующей недели, ввиду чего ситуация с отсутствием транспорта сохранится на протяжении нескольких дней.