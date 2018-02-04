Российский митрополит пожаловался, что не созрел для iPhone 10: «Перешел на восьмой, на Новый год подарили»

Российский митрополит Иларион заявил, что перешел на iPhone 8, но для iPhone 10 еще не созрел, при этом он подверг критике Apple, что тот захватывает все больше рынка, передают «Риа-новости».

- Я уже перешел на восьмой, потому что мне на Новый год подарили восьмой iPhone. Но я пока не дозрел до десятого iPhone, которым пользуются уже многие мои более продвинутые и более молодые помощники, - заявил он.

И добавил, что никак не может перейти от компьютеров Microsoft к Apple. По его мнению, в последнее время компания Apple, по его мнению, не совсем честными методами захватывает все больше позиций, в то время, как позиции Microsoft сужаются.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Запорожье священник Московского патриархата отказался отпевать ребенка, на которого упал самоубийца.