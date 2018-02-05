В Турине хотят снести олимпийскую деревню, которая превратилась в гетто

В 2006 году Турин принял зимнюю Олимпиаду: в городе, наводненном туристами, открыли метрополитен и построили более шести десятков объектов. 12 лет спустя самый жалкий из них – олимпийская деревня: четверка бетонных корпусов вдоль железной дороги рядом с промзоной.

Об этом сообщает «Трибуна».

После закрытия Игр здания долго пустовали – в отличие от многих арен, которым нашли применение, и гостиниц в горах, которые образовали курорт. Серджио Кьямпарино, управлявший Турином с 2001-го по 2011-й, признал проблему неиспользуемых объектов, сославшись на финансовый кризис конца нулевых.

Неприятности в районе олимпийской деревни начались пять лет назад: около сотни беженцев из Африки (в основном, сомалийцы и ливийцы) поселились в одном из корпусов – за следующие несколько недель количество жильцов в зданиях выросло в пять раз.

Этим людям было некуда идти – ранее мигранты, пребывая на остров Лампедуза, распределялись по временным центрам приема, получали жилье и работу. Но с началом 2013-го действие программы было прекращено – людей вышвырнули на улицы.

Беженцы, заселившись в олимпийскую деревню и сделали ее символом протестов. Годами в корпусах проживало более тысячи африканцев, которых хоть и не тревожили полицейскими рейдами, все же никак не поддерживали. По словам мигрантов, цель оккупации – показать итальянскому правительству свое единение, веру в свои права.

Район быстро превратился в гетто – с января 2015-го, борясь с криминализацией, власти издали приказ о захвате зданий и переселении беженцев. Операция затянулась: последних мигрантов перевезли в церковные приюты только в ноябре прошлого года – во всей операции были задействованы силовики, скорая помощь и Красный крест. Планируется, что здания бывшей олимпийской деревни снесут до 2020 года при условии, что всем мигрантам подберут другое жилье, устроят на работу или учебу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бразилии арены недавней Олимпиады пришли в упадок и уже нуждаются в ремонте.