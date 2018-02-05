Казахстанец выдал себя за девушку и прошел в финал конкурса красоты

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В Казахстане парень прошел в финал конкурса красоты Miss Virtual Kazakhstan, представившись девушкой.

Об этом сообщает Nur.kz.

Так, Илай Дягилев подал заявку на участие в конкурсе среди тысячи девушек, назвавшись Ариной Алиевой из Шымкента. 

- Все началось с разговоров о женской внешности и красоте. Многие девушки считают, что внешность это главное и быть красивой это большой труд. Но я поспорил с друзьями, что это удастся даже мужчине, ведь мы живём в мире фотошопа, косметики и фальши, где естественную красивую девушку встретить очень тяжело, - рассказал сам Илай.

Также парень отметил, что никто, кроме его команды, не знал о перевоплощении. 

- Многие не верили, что у меня получится. Но у меня был козырь - я в модельной сфере с 17 лет. Позировать, создавать концепт и перевоплощаться удается мне с легкостью и стоит лишь привлечь фотографа, стилиста и визажиста, и образ для Арины был готов, - отметил он.

Отмечается, что после признания Дягилева его дисквалифицировали и заменили на другую участницу.

- Спор я конечно выиграл. Но это и показатель того, что девушкам стоит задуматься. Внешность и красота - это субъективно, нужно оставаться индивидуальностью и быть красивым не только с внешней стороны, - подчеркнул парень.

Напомним, что на конкурсе Мисс США победила 25-летняя ученая, занимающаяся ядерной физикой.

Людмила Жерновская

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русскийобщество