Казахстанец выдал себя за девушку и прошел в финал конкурса красоты

В Казахстане парень прошел в финал конкурса красоты Miss Virtual Kazakhstan, представившись девушкой.

Об этом сообщает Nur.kz.

Так, Илай Дягилев подал заявку на участие в конкурсе среди тысячи девушек, назвавшись Ариной Алиевой из Шымкента.

- Все началось с разговоров о женской внешности и красоте. Многие девушки считают, что внешность это главное и быть красивой это большой труд. Но я поспорил с друзьями, что это удастся даже мужчине, ведь мы живём в мире фотошопа, косметики и фальши, где естественную красивую девушку встретить очень тяжело, - рассказал сам Илай.

Также парень отметил, что никто, кроме его команды, не знал о перевоплощении.