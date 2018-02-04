«Начиная с апреля», - и.о. министра здравоохранения Супрун заявила, что медреформа стартует весной

Ульяна Супрун Из-за того, что депутаты Верховной Рады не проголосовали за медицинскую реформу летом, она вступит в силу только весной 2018 года.

Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Новое Время.

По словам Супрун, так как депутаты не выполнили просьбы Минздрава проголосовать за медицинскую реформу летом, им не хватило времени для её подготовительном этапа. Поэтому отличия в медицинском обслуживании можно будет увидеть только весной.

- Начиная с апреля, украинцы смогут заключать договора-декларации с семейными врачами, терапевтами и педиатрами, при этом выбирая их безотносительно к месту регистрации, - заявила Супрун.

Также и.о. министра посоветовала украинцам выбирать врача уже сейчас, так как они смогут набрать до 2 тысяч пациентов.

- Чем быстрее вы найдете такого человека, тем быстрее реформа начнется лично для вас. Каждый врач набирает до 2 тысяч пациентов и хорошо, если о вашем желании пользоваться его услугами он будет знать заранее, - отметила она.

Напомним, что во вторник, 30 января, в Украине вступил в силу закон о медреформе.