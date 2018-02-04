В Киеве прошла акция против праворадикалов из «Национальных дружин»

В воскресенье в Киеве состоялось протестное шествие «Обойдемся без дружинников», участники которого выступили против создания парамилитарного объединения правых сил «Национальные дружины».

Об этом сообщает «Левый берег».

Активисты собрались в 14:00 у памятника Сагайдачного. Одна из организаторов акции – архитектор и активистка Мария Полтораченко. Она рассказала, что акцию собрала импровизированно за несколько дней в «Facebook». По ее словам, своим шествием активисты хотят в первую очередь обратиться к государственным органам (Министерство внутренних дел, Администрация президента) с требованием дать таким формированиям, как «Национальные дружины», четкую правовую оценку.

Полтораченко заявила, что ее взволновала состоявшаяся 28 января акция дружинников, на которой те принимали посвящение. В частности, ее испугали слова о том, что дружинники не боятся использовать силу для наведения порядка на улицах Киева.

От памятника Сагайдачного активисты отправились маршем к Почтовой площади под бой барабанов. В это время они выкрикивали лозунги: «Дайте волю, а не контролю», «Бунтуй, кохай, права не віддавай». Шествие охраняли несколько полицейских. Также на акцию пришел представитель правых радикалов. Он вежливо дискутировал с активистами о том, нужны ли дружинники.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кременчуге представители «Нацдружины» устроили потасовку с патрульными.