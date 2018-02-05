На Донетчине освобожденному из плена добровольцу вместо жилья предложили комнату в наркодиспансере, - СМИ

В Краматорске добровольцу батальона «Шахтерск» Александру Хромых, освобожденному из плена боевиков, вместо жилья в общежитии предложили комнату в наркодиспансере.

Об этом сообщают «Новости Донбасса».

Александр за 4 месяца службы прошел бои в Песках и Иловайске. За поддержку украинской армии боевики в Торезе начали ему мстить.

- У родителей дом отжали, машину, золото, личное. Ну и отца довели до инсульта, избивали. Собак постреляли, прикладами избили. Эти люди, которые раньше алкоголиками были. Девчонку, что со мной жила, бросили в багажник и уехали, - рассказывает Александр.

Мужчина был вынужден отвезти отца на лечение в Россию, там его задержала ФСБ.

- Они меня поймали, три дня мучили, избивали, и получилось, что потом, не знаю каким образом, без сознания очутился в Торезе в МГБ, - говорит он.

«Суд ДНР» приговорил добровольца к 18 годам лишения свободы. Обвинение – конституционный переворот и подготовка к захвату власти. Проведя два года в тюрьме, Александр попал в список на обмен. После освобождения он прошел наблюдение в Феофании, затем его отправили в Краматорск. Областные власти говорят о выделенных комнатах в общежитиях, социальном и материальном обеспечении, на деле все выглядит совершенно иначе.

Вместо жилья в общежитии бывшему заложнику предложили комнату в наркодиспансере. За выплатами он вынужден за свой счет добираться до инстанций. Александр должен был просить деньги у матери, но помогли бывшие сослуживцы и волонтеры. Доброволец статус военнослужащего так и не получил. Сейчас в Краматорском управлении соцзащиты он пытается оформить статус участника боевых действий.

В Донецкой областной военно-гражданской администрации говорят, что знают о потребностях каждого из освобожденных граждан и стараются идти им навстречу. 31 января Кабинет Министров Украины одобрил единоразовую выплату освобожденным украинских заложникам. Каждый из них получит по 100 тысяч гривен. Из резервного фонда выделены 7,4 миллиона гривен. Но получить деньги освобожденные смогут только после бюрократической волокиты. Один из ее этапов – заседание специальной комиссии в Донецкой областной военно-гражданской администрации.