В Николаеве ликвидировали филиал Инспекции по подготовке и дипломированию моряков: «Кулуарно и без обсуждений»

В Николаевской области ликвидировали региональный филиал Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков.

Об этом у себя на странице сообщил народный депутат Украины, николаевец Андрей Вадатурский.

«В конце 2017-го года высшее руководство Инспекции кулуарно, без каких-либо обсуждений приняло решение об исключении филиала из организационной структуры государственной организации. Кроме Николаевского, под сокращение штата попал Белгород-Днестровский региональный филиал. Новая структура в таком виде получила согласование в Министерстве инфраструктуры, хотя там от этого уже успели отгородиться, - отметил нардеп. - И совсем не помешал тот факт, что решение принималось и согласовывалось без консультационных мероприятий и встреч с представителями органов государственной власти и местного самоуправления Николаевской области, без участия предприятий и организаций морехозяйственного комплекса региона».

По его информации, за пять лет в Николаевском региональном филиале инспекции подтвердили или повысили свою квалификацию более 26 тысяч кандидатов по разным направлениям.

«Теперь же, если здравый смысл не возьмет верх, предприятия, учебные учреждения и люди вынуждены будут обращаться в государственные квалификационные комиссии в Херсон, Одессу, Мариуполь или Измаил. Все для людей», – написал Вадатурский.

Депутат официально обратился поэтому поводу к министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. Он призвал его исправить ошибку и возобновить работу регионального филиала инспекции в Николаеве.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в начале 2017-го года в Николаеве на взятке задержали директора регионального филиала инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков, а также преподавателя Центра подготовки и аттестации плавсостава и директора коммерческой структуры.

По информации Вадатурского, после этого директор филиала был отстранен, а относительно действий нового руководства никаких уголовных производств открыто не было.