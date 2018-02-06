Николаевскую молодежь зовут побороться за грант от Президента Украины

Николаевцев приглашают побороться за грант Президента Украины для одаренной молодежи.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Возраст кандидатов от 14 до 35 лет, они должны предложить свою идею-проект, смета которой составит 75 тысяч гривен. Для этого необходимо до 26 марта подать в управление по вопросам молодежи и туризма Николаевской ОГА следующие документы.

1) заявка на участие в конкурсе на получение гранта Президента Украины для одаренной молодежи; 2) регистрационная карточка проекта; 3) описание проекта; 4) смета расходов на реализацию проекта; 5) справку-объективку; 6) два рекомендательных письма.

Все это следует выслать на электронную почту upr.molod.mk@gmail.com. Телефон дляс справок 0512-56-40-53. Все документы подаются в соответствии на рассмотрение экспертного совета при Министерстве молодежи и спорта Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевских школьников и студентов приглашают на международный чемпионат «Золотой Байт».