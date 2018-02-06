Николаевскую молодежь зовут побороться за грант от Президента Украины

Николаевцев приглашают побороться за грант Президента Украины для одаренной молодежи.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Возраст кандидатов от 14 до 35 лет, они должны предложить свою идею-проект, смета которой составит 75 тысяч гривен. Для этого необходимо до 26 марта подать в управление по вопросам молодежи и туризма Николаевской ОГА следующие документы.
1) заявка на участие в конкурсе на получение гранта Президента Украины для одаренной молодежи;
2) регистрационная карточка проекта;
3) описание проекта;
4) смета расходов на реализацию проекта;
5) справку-объективку;
6) два рекомендательных письма.
Все это следует выслать на электронную почту upr.molod.mk@gmail.com. Телефон дляс справок 0512-56-40-53. Все документы подаются в соответствии на рассмотрение экспертного совета при Министерстве молодежи и спорта Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что николаевских школьников и студентов приглашают на международный чемпионат «Золотой Байт».