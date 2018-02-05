«Обеспечить мир и спокойствие граждан», - в Николаеве приняли присягу 25 полицейских

В понедельник, 5 февраля, 25 новоиспеченных николаевских полицейских приняли присягу на верность Украине.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Генерал Юрий Мороз

Так, молодые правоохранители после прохождения конкурсного отбора и последующего обучения в Одесском центре первичной профессиональной подготовки «Академия полиции», а также стажировки в Управлении патрульной полиции в Николаевской области пополнили ряды сотрудников областной полиции.

На посвящение новых стражей порядка пришли представители власти, руководство Национальной полиции в Николаевской области и близкие полицейских. Руководитель полиции области, генерал Юрий Мороз не упустил возможности обратиться к новым сотрудникам.

- Вы должны своей преданной службой обеспечить мир и спокойствие нашим гражданам, – заявил он.

После чего Мороз обратил внимание пришедших на мемориал погибшим правоохранителям и пожелал, чтобы подвиг павших за закон и справедливость стал примером для новых полицейских.

После пламенной поздравительной речи 25 сотрудников полиции торжественно приняли присягу. Примечательно, что среди новобранцев ряды полиции пополнили и молодые девушки, решив связать свою судьбу с нелегкой, но благородной миссией поддержания правопорядка в городе.

«По окончании церемонии присяги новых полицейских поздравили их родные и близкие – они разделили радостный момент старта их новой жизненной страницы, запечатлев яркий и праздничный момент на телефоны», - отмечает издание.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве приняли присягу 72 патрульных полицейских.