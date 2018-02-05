Девушка из Вознесенска прошла в следующий этап телешоу «Голос» и попала в команду Тины Кароль

16-летняя Екатерина Северова из Вознесенска прошла «слепые прослушивания» и попала в команду Тины Кароль на проекте «Голос страны».

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Так, девушка вышла на сцену с украинской народной песней «Зозуля» и буквально через полминуты Тина Кароль повернулась к Екатерине. К концу песни аналогичное решение приняли Сергей Бабкин и Джамала. Тренеры тут же начали словесную борьбу за то, чтобы певица пошла к ним в команду, а сама Катя в это время призналась, что всегда вдохновлялась творчеством Сергея Бабкина. Тем не менее, после раздумий она выбрала команду Тины Кароль, чему та очень сильно обрадовалась.

Также перед началом выступления Екатерина рассказала трогательную историю о том, как какое-то время назад её бросил парень, из-за чего она сильно сбросила вес – до 38 килограммов. Когда она поняла, насколько это опасно для жизни, то переборола себя и восстановила здоровье.

Сейчас сцена – это единственное, по её словам, место, где она чувствует себя по-настоящему счастливым человеком.

Напомним, что ранее николаевская преподавательница выиграла на шоу «Рассмеши комика» 50 тысяч гривен.