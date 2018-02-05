«Доска позора»: в Украине запустили реестр злостных неплательщиков алиментов

С 6 февраля начнут действовать законодательные новшества в сфере ужесточения ответственности злостных неплательщиков алиментов, в том числе начнет полноценно функционировать публичный реестр таких лиц.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко на своей странице в Facebook

«Этот законопроект, который мы разрабатывали и готовились к введению, вступает в силу уже завтра», - написал он.

Петренко уточнил, что реестр неплательщиков алиментов начнет полноценно функционировать с завтрашнего дня. Он напомнил, что на сегодняшний день в нем - более 75 тыс. записей.

«Информация по каждому без исключения неплательщика алиментов, по делу которого открыто судебное производство по неуплате алиментов более 3 месяцев, попадает в этот реестр, в так называемую доску позора», - отметил министр.

Также, как подчеркнул министр, с завтрашнего дня начнет работать автоматизированный обмен информацией между Минюстом и Министерством внутренних дел, по которому должники, которые более 6 месяцев совокупно не платят алименты, будут лишаться права управления транспортным средством, права ношения оружия, охоты на период, пока они не погасят задолженность перед ребенком.

Кроме того, начнет работать вид административного взыскания в виде социальных работ, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, в свободное от работы или учебы время платных общественно-полезных работ, вид которых будут определять органы местного самоуправления.

Напомним, за минувший год на Николаевщине взыскали около 40 миллионов гривен алиментов.