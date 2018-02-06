На центральной аллее курорта Коблево спилили несколько 40-летних тополей

На прошлой неделе на центральной аллее курортной зоне Коблевы рабочие спилили 40-летние тополи.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Сообщается что инцилент произошел 1 февраля на прилегающей к территории развлекательного комплекса «Аква».

«Возможно, собственник заведения захотел без разрешений исправить красивый ландшафт центральной аллеи, чтобы его фасадные магазины комплекса были меньше закрыты зелёными деревьями в сезон, и, соответственно, он смог поднять на них арендную плату. И решил это сделать зимой, по тихой воде, пока якобы никого нет», – говорится в сообщении.

Отмечается, что при падении деревья повредили крышу близ расположенного отеля. В итоге на место происшествия были вызваны сотрудники полиции, а также отдел благоустройства курорта Коблево. По данному факту были составлены соответствующие протоколы.

«В результате основную часть красивых тополей центральной аллеи Коблево удалось сохранить», – сообщили в письме.

Напомним, ранее николаевского предпринимателя обвинили в том, что он незаконно спилил дерево.