Николаевская верфь собирается оспорить в суде решение АМКУ о запрете на участие в тендерах

Об этом сообщается на сайте компании.

Напомним, что николаевское территориальное объединение АМК в конце прошлого года на основании заявления УСБУ в Николаевской области вынесло решение о признании действий SMG и ООО «Южная судоремонтная компания» (ЮСК, Николаев) «антиконкурентными» и «согласованными» из-за якобы искажения результатов торгов по госзаказам на выполнение судоремонтных работ на общую сумму около 8,5 миллионов гривен.

Так, в SMG заявили, что компания ЮСК является независимым от SMG субъектом хозяйствования. А компании не единожды оказывались конкурентами, участвуя в тендерах на проведение судоремонтных работ.

«При этом, ЮСК действительно арендует часть производственных мощностей Николаевской верфи SMG. Это обычная хозяйственная практика, не противоречащая действующему законодательству и не свидетельствующая о «связанности» тендерных предложений двух совершенно разных юридических лиц. Оба юридических лица имеют совершенно разных учредителей и не являются аффилированными структурами», - говорится в сообщении.

Также они отметили, что для выполнения судоремонтных работ ЮСК привлекает свой персонал и собственное оборудование, а SMG, согласно договору, на коммерческих основаниях предоставляет производственную площадку (участок околостапельной плиты стапеля «0» площадью 300 кв. м). Однако эти мощности не задействованы в производственной деятельности Николаевской верфи SMG. А помимо SMG при выполнении заказов компания ЮСК взаимодействует с рядом других предприятий.

«Таким образом, довод АМК о том, что оба предприятия якобы используют одну и ту же материально-техническую базу, является ошибочным. Сами по себе хозяйственные взаимоотношения между SMG и ЮСК не противоречат действующему законодательству и не являются основанием для их обвинения в отсутствии конкуренции. Регулятор в решении не привел доказательств того, что перед раскрытием тендерных предложений существовали какие-либо договоренности о согласованных действиях между SMG и ЮСК. Соответствующие выводы АМКУ являются допущениями и предположениями, не основанными на реальных фактах или доказательствах», - отмечается в сообщении.

В компании подчеркнули, что допущение регулятора о том, что в ходе торгов SMG якобы искусственно держался за первоначальное – завышенное - ценовое предложение, и тем самым создавал условия для выигрыша ЮСК, также является ошибочным и бездоказательным.

«Такое поведение компании в ходе торгов объясняется исключительно экономическими интересами. В отличие от ЮСК, компания SMG несет большие затраты по содержанию огромных площадей, материально-технической базы, а также обеспечивает зарплатой в 60 (!) раз большее количество персонала. В этой связи издержки двух юридических лиц абсолютно несопоставимы и, следовательно, в ходе торгов SMG следовала своей ценовой стратегии. Компания не могла работать себе в убыток. Если бы действительно существовал сговор, то логичнее было в ходе торгов несколько раз снизить цену, чтобы создать иллюзию состязательности», - заявили они.

Также они выразили намерение оспорить решение АМК в установленном законом порядке.