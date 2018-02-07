Программист расшифровал головоломку и получил ключ к биткойнам – ему досталось около 30 тысяч долларов

Анонимный программист расшифровал головоломку на картине, на которой был секретный код от биткоин-кошелька. В кошельке были спрятаны 4,87 биткоина, которые равны по нынешнему курсу около 30 тысячам долларов.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на ресурс «Motherboard».

В 2015 году художник Роб Майерс нарисовал картину-головоломку, в которой зашифровал код. Эту задачу решили только через три года, а деньги перевели на другой биткоиновый счет. Когда он увидел, что деньги со счета исчезли, - не расстроился, а наоборот «был рад, что кто-то справился с задачей».

Майерс рассказал, что на самом деле не планировал создавать головоломку, которую будут так долго решать. По его мнению, интерес к картине среди биткоин-сообщества вырос после того, как в начале 2017 года курс криптовалюты начал стремительно расти.

30-летний программист, который получил криптовалюту, остался анонимным, ведь «в его стране опасно иметь биткоины». Он сообщил, что вместе с женой любит решать задачи, связанные с криптовалютой. Программист поделился своим вариантом решения задачи, и художник его подтвердил.

На картине спрятан бинарный код. Каждая цифра из него отвечает огням пламени на холсте. Также решение задачи связывалось с цветом и формой пламени. Затем бинарный код надо было перевести и получить код от кошелька. Программист не мог рассмотреть языки пламени, пока один из участников биткоин-форума, где обсуждали головоломку, не переслал ему картину в 4K-разрешении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Харьковщине двое грабителей заставили веб-дизайнера перечислить им 15 биткоинов.