«Уровень вакцинации растет»: В Минздраве подтвердили четвертый летальный случай от кори

В Украине зарегистрирован четвертый летальный случай от заболевания корью.

Об этом сообщил гендиректор Государственного учреждения «Центр общественного здоровья Минздрава» Владимир Курпита, передает РБК-Украина.

По его словам, за пятую неделю 2018 года в Украине заболели корью 930 человек.

- Это на 7% больше чем за предыдущую неделю. Вчера подтвердился еще один летальный случай в результате осложнений от кори. Женщина 25 лет умерла в Ивано-Франковске, - сказал Курпита.

По его словам, в Украине не осталось ни одного региона, где бы не зарегистрировали случаи заболевания корью.

- Уровень вакцинанции растет. Уже в феврале мы ожидаем новую поставку вакцины, - резюмировал он.

Напомним, ранее Ульяна Супрун заявила, что на данный момент речь не идет об эпидемии кори, однако родители все-равно должны вакцинировать своих детей.

Отметим, на Николаевщине растет количество зафиксированных случаев заболевания корью: у восьмерых тяжелое протекание болезни.

Как известно, 12 января в Одесской области от кори умер 5-летний ребенок - это шестая жертва с начала вспышки инфекции. 19 января стало известно, что в Украине из-за кори умер еще один ребенок.

Как сообщалось ранее, в Одессе в детских поликлиниках закончились вакцины против кори – горздрав просит дополнительные дозы.