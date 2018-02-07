Ученые обнаружили воду и атмосферу на трех планетах в созвездии Водолея

Ученые с помощью телескопов «Кеплер» и «Хаббл» провели наблюдения за планетами системы TRAPPIST-1 и обнаружили доказательства существования воды и похожей на земную атмосферы у некоторых из них.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на «NASA».

С помощью новых данных ученые установили, что все семь планет системы состоят в основном из камня. Более того, 5% массы некоторых из них приходится на воду, то есть, воды на этих планетах в 250 раз больше, чем в океанах Земли. То, в какой форме содержится вода на этих планетах, зависит от того, сколько тепла они получают от звезды.

Кроме того, наблюдения, которые были проведены с помощью телескопа «Хаббл», показали, что минимум три планеты системы, d, e, и f, обладают достаточно густой и плотной атмосферой, похожей по своим свойствам на воздушные оболочки Земли и ее соседок. Более детальные данные по составу атмосферы планет и ее возможной температуре исследователи смогут получить после запуска телескопа «Джеймс Уэбб».

22 февраля прошлого года на пресс-конференции NASA рассказало об обнаружении семи землеподобных планет у звезды TRAPPIST-1 – красного карлика в созвездии Водолея, который располагается на расстоянии 40 световых лет от Земли. Три из семи обнаруженных планет вращаются в обитаемой зоне звезды, то есть на них может существовать жизнь.

Напомним, что ранее NASA показало видео, как изменялся климат на Земле за последние 20 лет.