Сфера услуг Николаева, обещания политиков, права потребителей и немного эротики: что читать в новом номере журнала NL

Работа над каждым новым номером журнала NL - это всегда непросто, а порой и очень тяжело. Придумать концепцию, договориться с фотографами, авторами и героями публикаций - это самый малый перечень того, с чем приходится сталкиваться, создавая каждую страничку глянца. К сожалению, очень много из запланированного так и остается нереализованным, а в силу различных обстоятельств выход номера может задерживаться… Это же и касается нашего политического бомонда. Именно поэтому в этом номере мы решили немного проанализировать и «поднять» из архивов множество обещаний николаевских политиков за последние годы, которые так и не были выполнены. Наряду с этим уже традиционно NL создал подборку и общественно-политических событий минувшего года. Создав таким образом ТОП самых значимых из них.

Как всегда, на своих страницах мы продолжаем рассказывать о талантливых николаевцах, ведь мы живем в красивом и перспективном городе, где люди пропитаны творчеством и креативом. Яркий пример этому - рэпер Maxim Disney, который уехал в Киев, где вместе с моделью Самантой создал группу VIU VIU. За полгода работы они удостоилась участия в номинации «Альтернатива» престижной премии M1 Music Awards, где стали в один ряд с «The Hardkiss» и группой «Грибы». Максим и украшает обложку первого номера 2018 года.

Вместе с тем, отчетливо прослеживается тенденция, что слава и успех приходят к горожанам лишь тогда, когда они уезжают из Николаева. В свою очередь, еще один талантливый музыкант Владиус Баранский, известный по группе «KIRIYAKIDI», в интервью рассказал о своем новом проекте. Помимо этого, в этом номере свою историю успеха поведал николаевский участник «Cirque du Soleil», которого считают одним из пяти лучших акробатов в мире. Также вы узнаете, кто же такой Валера из нашумевшего журналистского проекта Преступности.НЕТ «Скажите, пожалуйста», и как они со Свитланкой нашли друг-друга.

Кроме того, еще одной темой этого номера стала сфера услуг Николаева. Подробнее узнать о правах потребителей, о самых опасных продуктах на прилавках магазинов можно в интервью директора «Союза потребителей Украины» Максима Несмиянова. Прогулялись мы и по николаевским кафе и ресторанам, где ознакомились с книгами жалоб и предложений, а также разузнали, какие самые странные услуги можно найти в городе и пооткровенничали с маникюршей. Ну а «согревают» странички журнала черно-белые снимки николаевского фотографа Юлии Гамовой и советы по сохранению домашнего уюта.

Проводите свое время только в приятной компании, объединяемой яркими мгновениями. Ну а на досуге читайте в самых лучших заведениях города новый номер NL, который вы так долго ждали.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ #33 НОМЕРА