В николаевской поликлинике забытую сумку приняли за «бомбу» и вызвали полицию

В Николаеве днем 6 февраля в городскую поликлинику №1 на улице Шоссейной вызвали полицию из-за подозрительной сумки, оставленной в холле учреждения.

Как уточнили «Преступности.НЕТ» в Заводском отделе полиции, тревога оказалась ложной. Выяснилось, что женщина пришла на прием к врачу, зашла в кабинет медика и забыла в холле свою сумку.

Эту сумку увидел один из сотрудников поликлиники, который посчитал ее подозрительной и обратился в полицию. На место прибыл наряд патрульной полиции, примерно в это же время из кабинета врача вернулась хозяйка сумки, и выяснилось, что сумка никакой угрозы не представляла и вся ситуация оказалась курьезом.

Напомним, что ранее николаевец притащил в СБУ подозрительную коробку с механизмом внутри – ему показалось, что это «бомба».

Также отметим, что ранее полиция и СБУ неоднократно просили николаевцев быть бдительными к подозрительным предметам, оставленным в людных местах.