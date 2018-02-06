«Николаевоблэнерго» отключило свет жильцам общежития, принуждая их заключить договоры: «Палько сказал идти перекрывать дорогу»

Так, жители дома рассказали, что в начале месяца «Николаевоблэнерго» расклеили в доме объявления, что с пятого февраля прекращают отношения с «Гуртожитком».

- Было сказано, что мы автоматически, путем подачи заявлений, договоров и документов на право собственности должны заключить договора на абонентское обслуживание с ними. Вчера они пришли на подстанцию и просто отключили дом. Этот конфликт продолжается уже на протяжении нескольких лет, - рассказала жительница дома Наталья.

По её словам, в 2016 году из-за того, что ЖЭК несвоевременно перечислял деньги на счет «Николаевоблэнерго», они захотели перейти на абонентское обслуживание. Однако из-за того, что дом имеет статус общежития, просто это нельзя было сделать.

- Было предложено сделать полностью электрификацию дома, поскольку здесь живут социально незащищенные слои населения, было внесено представление в департамент и они выделили сумму на изготовление технической документации и на осуществление монтажа вот этих всех электросетей. Был заключен договор с подрядчиком «Светолюкс». Они пришли, начали осуществлять тут, скажем так работы. Они их до конца не закончили по неизвестно каким причинам, и теперь ЖЭК фактически в незаконченном состоянии передает в «Николаевоблэнерго» этот дом, - отметила она.

Жители уверяют, что на предприятии отказываются осматривать пожарное состояние комнат перед подписанием договоров, напротив, в договоре сказано, что те сами будут нести за него ответственность.

- В этой заявке сказано, что мы несем полную ответственность за нарушения всех электрических правил, что было до нас, что было у предыдущего собственника. Соответственно, если мы сейчас подписываем эти договора, они приходят с элементарной проверкой, находят какие-то нарушения и возникают вопросы штрафов. Дом электрифицирован, его никто не имеет права вообще отключать без решения суда. У нас фактически в течение суток дом будет стоять холодный. Не работают ни насосы на отопление, нет света, - возмутились люди.

Вместе с тем жильцы отмечают, что просили работников предприятия прислать к ним техника.

- Мы предлагали «Николаевоблэнерго» прислать представителя, который будет принимать эти все заявки, прислать техника, который элементарно проверит комнату по факту технического соответствия. Мы согласны перейти, вопрос не стоит в том, что мы категорически не хотим в «Николаевоблэнерго»», мы хотим, чтобы все доделали и элементарно включили свет, - заявили они.

Также они возмущены тем, что в ЖЭКе им отказываются показывать проектную документацию, на которую выделялись деньги. На балконах домов имеются железные решетки, а выход из подъезда всего один, что нарушает правила пожарной безопасности. Более того, после того, как отключили свет, многие начали нести в комнаты газовые баллоны, которые также несут опасность для всего дома.

- Документов нет. Легальные основания на то, что мы переходим в «Николаевоблтеплоэнерго» просто отсутствуют. Мы ходили в ЖЭК, просили показать нам проектную документацию. Её нет. Актов выполненных работ нет, «ноля» в доме нет, расфазировка идет полная в щитовой. Мы не можем это сами устранить, это не угол заштукатурить. Дети сейчас вообще на карантине, родители вчера ушли на работу, оставили детям еду, а дети не смогли даже разогреть, - рассказала Наталья.

Стоит отметить, что ближе к обеду жильцам дома позвонил начальник Департамента ЖКХ Андрей Палько, который предложил им идти и перекрывать дорогу в знак протеста.

- Он предложил нам идти перекрывать дорогу. Но это ведь незаконно, - возмутилась одна из жительниц.

Не сумев с ним связаться, люди поехали в департамент, чтобы оставить заявление, однако ни Палько, ни его заместителей на месте не оказалось. После чего оставшиеся без света люди обратились в прокуратуру.