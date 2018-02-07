Николаевские чиновники отрапортовали, что снесли незаконный киоск «Три поросенка»

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 13 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(7)   

В Николаеве администрация Заводского района снесла незаконные биллборд и киоск.

Об этом идет речь в сообщении администрации.

Отмечено, что эти сооружения были размещены без соответствующих разрешительных документов. В первом случае снесли киоск «Три поросенка», расположенный на углу проспекта Центральный и улицы Водопроводной; во втором – рекламный щит, находившийся возле дома по адресу проспект Центральный, 39.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ингульском районе Николаева снесли 8 незаконно установленных передвижных сооружений.

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество