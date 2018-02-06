В Греции удерживаются под стражей около 200 украинских моряков, - омбудсмен

В Греции удерживаются под стражей около 200 украинских моряков по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов и незаконном пересечении границы, сообщил представитель Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Михаил Чаплыга.

Об этом он заявил во время совместном с родственниками задержанных брифинге, передает Громадське.

Последние обратились в офис омбудсмена за помощью в судебной волоките.

По словам представителя омбудсмена, некоторых из задержанных украинцев уже приговорили к 50, 200 и даже 400 лет лишения свободы.

Чаплыга добавил, что родственники задержанных моряков, ожидающих рассмотрение своих дел, обратились с просьбой предоставить переводчика, без которого задержанные не могут общаться с адвокатом и узнать подробности дела. В ближайшее время офис омбудсмена свяжется со своими коллегами в Греции, чтобы обсудить положение украинских моряков.

Напомним, в Ливии освободили четверых украинцев, которые находились в плену более шести лет.