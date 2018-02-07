Вице-мэр Крыленко предложил консулу КНР открыть в Николаеве китайский культурный центр

Первый вице-мэр Николаева Владимир Крыленко предложил открыть в Николаеве китайский культурный центр.

Эту идею он высказал во время встречи с генеральным консулом КНР в Одессе госпожой Чжао Сянжун, сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского горсовета.

«Во время диалога Владимир Крыленко подчеркнул, что городская власть в кратчайшие сроки определит помещение, в котором будет расположен культурный центр и пригласил госпожу Чжао Сянжун посетить город на его открытие. В свою очередь, генеральный консул отметила, что полностью поддерживает данную инициативу и добавила, что видит много направлений для сотрудничества», - отмечено в сообщении.

Кроме того, Крыленко рассказал консулу «об инвестиционных проектах, которые городская власть планирует реализовать в перспективе: современном индустриальном парке, мусороперерабатывающем заводе и новом торгово-развлекательном центре». Были рассмотрены и условия, при которых китайские корпорации могут открыть свои представительства в Николаеве.

Напомним, ранее сообщалось, что властям Очакова предложили заманивать туристов в город вином и ухой.