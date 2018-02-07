Николаевские морпехи показали эффектные кадры, как они на учениях отрабатывают прыжки с парашютом

В Николаевской области, в 36-й отдельной бригаде морской пехоты стартовали сборы по повышению квалификации специалистов воздушно-десантной службы.

Об этом сообщили в пресс-центре Командования ВМС Украины.

Курсы подготовки к прыжкам с парашютными системами специального назначения рассчитаны на три недели. По словам начальника службы парашютно-десантной подготовки майора Игоря Харченко, такие курсы являются обязательным элементом подготовки подразделений. В ходе сборов планируется более 600 прыжков с парашютами.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевские десантники на учениях отрабатывали эвакуацию раненых.