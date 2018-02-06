До гибели первого милиционера на Майдане убили 15 протестующих, - расследование

До того, как на Майдане по время Революции Достоинства погиб первый милиционер, силовики убили 15 протестующих.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналист, инсайдер Ольга Худецкая.

«Сколько было убито протестующих на Майдане до того, как погиб первый милиционер? 15. Теперь мы это знаем точно. Четверо в январе. И одиннадцать — днем 18 февраля, с 13:00 до 16:00, по 3:00. Последние пять погибших протестующих (перед тем, как первый силовик получил смертельные ранения) произошли в течение 10 минут (с 15:40 до 15:50) в трех различных эпизодах. И все — забиты насмерть или задавлены в ловушке у верхней баррикады», — сообщает она.

По словам Худецкой, это не просто один отмороженный человек или их группа: это дикая толпа силовиков, которая за 10 минут в разных местах Институтской забивала насмерть людей и угрожала «штурмом и зачисткой остальной площади».

«Лишь после 15-й смерти протестующего, в 16:20 в силовиков впервые стреляют на поражение. И — такой нюанс — по крайней мере, двое из них погибают на господствующих высотах (Октябрьский и верхний балкон Глобуса), куда майдановцы доступа не имели», — подчеркивает журналист.

Она также сообщила, что в этом расследовании сделаны две уникальные вещи: первое —синхронизировано все доступное видео штурма «Беркутом» Институтской и прилегающих территорий с 15:40 до 17:26 (теперь можно покадрово и посекундно увидеть все, что было снято). Второе — сделана текстовая реконструкция событий с детализацией (иногда до минуты и до метра) места и времени гибели людей днем 18 февраля.

При этом Худецкая подчеркнула, что виновных в гибели 7 протестующих не нашли, за наезд на 1 погибшего осужден гражданский, а обвиняемый в смерти трех человек харьковский «беркутовец» Белов бежал в Россию из-под ночного домашнего ареста.

Всего подозреваемых пять: Белова разыскивают за убийство трех майдановцев; бежавшего в Россию Гончаренко обвиняют в покушении на убийство, превышении полномочий и т.д.; арестованному командиру харьковской роты Шаповалову инкриминируют превышение полномочий, телесные повреждения, препятствование журналистам, но не убийства; командиру харьковского «Беркута» Лукашу, который находится под личным обязательством, вменяют превышения и препятствования, но не убийства, почти так же, как и командиру львовского «Беркута» Пацеляку.

Напомним, следователь прокуратуры еще полгода назад закрыл дело по отправке из Николаева «титушек» на Майдан в Киев.

Как известно, ранее сообщалось о том, что Шевченковский районный суд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы условно руководителя группы «титушек» Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия.