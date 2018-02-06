Кабмин предложил заменить военное приветствие «Здравия желаю» традиционным «Слава Украине»

Кабинет Министров Украины 5 февраля внес в Верховную Раду законопроект №7549 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам прохождения военной службы», в котором, в частности, предлагается на законном уровне легитимизировать среди военнослужащих традиционное приветствие «Слава Украине! — Героям слава!».

Для этого в Строевом уставе Вооруженных Сил Украины, утвержденном Законом Украины «О Строевом уставе Вооруженных Сил Украины» (Ведомости Верховной Рады Украины, 1999 г.., № 22-23, ст. 195 с изменениями) предлагается изменить статью 84, чтобы она звучала так:

«На приветствие начальника или старшего по воинскому званию «Слава Украине» все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают: «Героям слава». Если начальник или старший по воинскому званию прощается, на его слова «Слава Украине» военнослужащие отвечают: «Героям слава».

Кроме того, такое же приветствие предлагается при вручении подразделению Боевого знамени.

При этом при обращении к министру обороны и его заместителям-гражданским военным предлагают называть их «товарищ» и должность.

В пояснительной записке говорится, что данный законопроект позволит внедрить новые военные должности в штатах воинских частей — главный старшина батальона (бригады, полка) и главный сержант роты (взвода) и определить их права и обязанности; повысить роль сержантского (старшинского) состава ВСУ в обучении и воспитании подчиненного личного состава и в подготовке к выполнения ими задач по назначению; урегулировать вопросы повседневной деятельности, в том числе ввести в распорядок дня час национально-патриотической подготовки.