«Полная дезинформация»: анонсированная забастовка николаевских «маршрутчиков» не состоялась

Анонсированная на утро среды, 7 февраля, забастовка маршрутных такси № 12, 32 и 53 в Николаеве не состоялась.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил заместитель городского головы Николаева по вопросам транспорта Александр Садыков.

Напомним, что вчера вечером появилась информация, что в среду, 7 февраля, в Николаеве водители маршрутных такси № 12, 32, 53, осуществляющих перевозки из Корабельного района, намерены устроить забастовку.

Однако транспортный вице-мэр эту информацию опроверг.

- Это полная дезинформация. Никто не бастует, все вышли, все работают. Мы же не понимаем, кто это делает, это вряд ли делают сами «маршрутчики», это может делать кто угодно... - заявил Садыков.

Стоит отметить, что корреспонденты «Преступности.НЕТ» с утра не заметили перебоев в работе городского транспорта и переполненные маршрутные такси.

Напомним, что николаевские перевозчики требуют повышения тарифа за проезд в «маршрутках» до шести гривен. При этом депутаты городского совета «с понимаем» отнеслись к такому предложению и решили рассмотреть данный вопрос в безотлагательном порядке на исполнительном комитете Николаевского горсовета.