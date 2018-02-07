«SpaceX» успешно запустил самую мощную ракету – «Tesla» Маска уже на орбите Земли

Основатель «SpaceX» и «Tesla» Илон Маск опубликовал видео, на котором его электрокар «Tesla Roadster» запечатлен находящимся на орбите Земли.

«Вид из центра управления полетами SpaceX. По всей видимости, там на орбите Земли находится машина», - подписал видеоролик Маск.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O — Elon Musk (@elonmusk) 6 февраля 2018 г.

Глава «SpaceX» Илон Маск поместил в грузовой отсек ракеты свой личный автомобиль «Tesla Roadster», за рулем которого сидит манекен Starman. По плану Маска, автомобиль удалится от Земли примерно на 400 миллионов километров и будет лететь со скоростью 11 километров в секунду.

Маск шел к созданию «Falcon Heavy» с середины 2000-х, а непосредственного запуска ждали уже более семи лет. «Falcon Heavy» – самая мощная ракета в истории. 27 двигателей развивают тягу 2,2 миллиона килограмм. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту 57 тонн груза. Высота ракеты в пусковом положении составляет 70 метров.

Запуск состоялся сегодня, 6 февраля, в 22:30 по киевскому времени со стартовой площадке космического центра Кеннеди (штат Флорида).

Суть запуска в том, чтобы продемонстрировать работоспособность ракеты. Из-за отсутствия коммерческих заказов на доставку груза Маск решил отравить собственный автомобиль.

Два разгонных блока ракеты совершили синхронную посадку неподалеку от космодрома на мысе Канаверал во Флориде и успешно вернулись на землю. Третий блок, предположительно, упал недалеко от платформы, сильно ударилась об воду и разбилась.

Напомним, что ранее Илон Маск выполнил свое обещание и меньше чем за 100 дней построил гигантское хранилище энергии в Австралии.