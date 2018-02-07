И.о. мэра Николаева попросила полицию и прокуратуру проверить законность проведения тендера на питание детей

Городские власти Николаева просят правоохранительные органы начать досудебное расследование в связи с нарушениями, допущенными должностными лицами тендерного комитета управления образования Николаевского городского совета во время проведения закупки услуг по организации питания в учебных заведениях.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Согласно распоряжению и.о. городского головы-секретаря городского совета Татьяны Казаковой была проведена проверка на соответствие требованиям законодательства проведения публичных закупок услуг по организации питания в учебных заведениях, оформления документов должностными лицами тендерного комитета управления образования Николаевского городского совета. В результате проверки был выявлен ряд нарушений.

«В связи с этим и учитывая важность качественного и своевременного питания и здоровья юных николаевцев, были подготовлены письма за подписью секретаря городского совета Татьяны Казаковой, адресованные начальнику Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрию Морозу и прокурору Николаевской области Тарасу Дунасу. В данных документах Татьяна Казакова просит начать досудебное расследование и привлечь виновных к ответственности», – говорится в сообщении.

Ранее говорилось о том, что тендер в 60 миллионов на питание николаевских детей выиграла одесская фирма «Олимпия Сервис».

Также ранее сообщалось, что одесская фирма, победившая в торгах по питанию детей в Николаеве, планирует модернизировать столовые. В свою очередь, исполняющая обязанности мэра Николаева - секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова заявила, что не хочет терять КОП и надеется оставить обслуживание буфета за ним.

Напомним, что исполняющая обязанности городского головы Николаева-секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова высказала мнение, что тендерные условия при закупке услуги по питанию в дошкольных и школьных учреждениях Николаева были прописаны некачественно.