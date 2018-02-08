Астроном-любитель случайно нашел спутник, который NASA потеряло 13 лет назад

Инженер-электрик Скотт Тилли в свободное время слушал радиосигналы с помощью оборудования, установленного на крыше его дома в канадской провинции Британская Колумбия, и нашел потерянный спутник.

Об этом сообщает «Медуза».

Он пытался найти секретный американский спутник Zuma, который был запущен в январе 2018 года. Достоверной информации о судьбе этого аппарата нет – по причине секретности проекта. Предполагается, что старт провалился: Zuma не вышел на расчетную орбиту и сгорел в атмосфере Земли. Скотту Тилли удалось поймать сигнал, но оказалось, что он идет совсем от другого спутника. Астроном-любитель нашел аппарат IMAGE, связь с которым потеряли в 2005 году.

IMAGE был запущен в марте 2000 года для исследования магнитосферы Земли. Миссия начиналась очень успешно. Первоначально она была рассчитана на два года, но срок службы спутника дважды продляли. В декабре 2005-го аппарат во время очередного сеанса связи не ответил на команды из центра управления.

Многочисленные попытки восстановить связь провалились. Последнюю из них предприняли в 2007 году: инженеры NASA предполагали, что бортовой компьютер спутника перезагрузится после того, как аппарат попадет в тень во время солнечного затмения, а затем выйдет из нее. Такая перезагрузка была предусмотрена на случай резкого падения заряда солнечных батарей. Но солнечное затмение восстановить связь не помогло. NASA официально объявило о завершении миссии, при этом точная причина поломки так и не была установлена – ученые лишь предположили, что оборудование аппарата подверглось слишком сильному воздействию космического излучения.

Когда Скотт Тилли поймал сигнал спутника, он за обедом рассказал об этом жене. Та предложила ему обратиться в NASA. На вопрос, как это сделать, она ответила:

- Если ты можешь найти спутник в космосе, ты точно сумеешь найти тех, кто его построил.

Тилли написал о результатах своих наблюдений в твиттере и обратился к нескольким ученым, которые работали над проектом IMAGE. По словам астронома-любителя, на следующий день его почтовый ящик был полон писем от этих людей.

Проверив полученный сигнал, NASA подтвердило, что спутник найден. При этом неясно, почему (и когда именно) он проснулся после сбоя. Агентство пришло к выводу, что аккумуляторы аппарата полностью заряжены, и он находится в хорошем состоянии. Однако научные инструменты на его борту пока не подключены. Дело в том, что почти за 18 лет, прошедших с момента запуска спутника, его оборудование и программное обеспечение устарели не на одно поколение. Поскольку инженеры уже давно не работают с такими системами, им понадобится время, чтобы восстановить управление спутником.

- Такое чувство, будто сделал что-то ценное для науки, - поделился своими ощущениями Скотт Тилли.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская компания помогла Маску в подготовке запуска ракеты «Falcon Heavy».