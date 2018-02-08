Адвокат подозревает в заинтересованности при рассмотрении судью из Березанки и готова подать апелляцию на ее решения

Адвокат Тамара Вороненко возмутилась судьей Березанского районного суда Николаевской области Натальей Гапоненко, которую подозревает в заинтересованности при рассмотрении гражданского дела, и готова подать апелляцию на решения судьи.

Об этом говорится в ее письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

По ее словам, женщина, которую она представляет в суде сообщила, что ее бывший муж ей угрожает, и она проиграет дело о лишении его родительских права из-за его знакомств в суде.

«Я подошла к помощнику судьи и спросила его, что это за разговоры. На что помощник мне ответил: «Решения еще нет, но ко мне подходили его друзья Иванов и Бараболя. Ванька (это ответчик по делу) он хороший и его не за что лишать родительских прав», – рассказала адвокат.

После этого адвокат решила изменить судью, но та якобы эмоционально в этом отказала. При этом представитель истца уверена в своей правоте и отметила, что будет подавать апелляцию по этому делу.

«Я подошла с ходатайством об отводе до судьи с Березанки и сказала, что хочу заявить ей отвод в связи с тем, что идут разговоры о том, что есть решение и друзья ответчика помогают ему. На что судья мне ответила: «Оснований для отвода нет. Мало что говорят в Березанке и Червонке». Поэтому, видя ситуацию, которая сложилась вокруг этого дела, я в прениях в судебном заседании под фиксацию этого судебного процесса просила суд принять законное решение, при этом мною было сказано: «Ваша честь. Прошу удовлетворить наш иск. Прошу принять законное решение. Надеюсь, что суд беспристрастно отнесется к этому делу, несмотря на то, что ответчик ходит и говорит, что дело мы уже проиграли и что его друзья ему помогают». Но судья не дала мне возможности высказать свою позицию по этому делу, так как начала кричать и перенесла заседание». Мне очень хочется, чтобы вся Украина услышала, как все это происходило, но копию технической записи я смогу получить только после вынесения решения по этому делу. Я прекрасно понимаю судью, которая знает, что я буду обращаться с апелляцией по этому делу и в апелляции все напишу», – сообщила адвокат, отметив, что готова предоставить доказательства в свою пользу.

Напомним, что ранее судья Наталья Гапоненко обратилась в Высший совет правосудия с заявлением о вмешательстве в ее деятельность из-за этих подобных заявлений адвоката.