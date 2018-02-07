В Николаеве 157 должностей в сфере медицины - вакантные, - начальник горздрава

Приоритетные задачи, которое планирует решить управления здравоохранения в 2018 году – полная укомплектованность штатных должностей врачей и среднего медицинского персонала в лечебных учреждениях города.

Об этом в среду, 7 февраля, сообщила начальник управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай, передает отдел информационного обеспечения горсовета.

- Обоснованная потребность в медицинских кадрах определена путем статистики. По состоянию на февраль 2018 в городе работает 1078 врачей, из них 310 человек - врачи пенсионного возраста. Всего в области здравоохранения г. Николаева 157 вакансий, из них лекарственных - 96. К сожалению, большинство семейных врачей - люди предпенсионного и пенсионного возраста, - отметила начальник городского управления здравоохранения.

Она добавила, что подходить к решению этой проблемы следует комплексно, мотивируя молодых специалистов. По словам руководителя медицинской отрасли города, управлением здравоохранения последовательно проводится работа по обновлению штата врачей, в частности привлечено 93 молодых специалистов, врачей-интернов.

- В городских лечебных учреждениях создаются все необходимые условия для поощрения молодых специалистов. В 2017 году семейный врач ЦПСМД №6 получил новую квартиру. На данный момент есть 21 вакансия на должность семейного врача, однако уже в следующем году 13 врачей-интернов по специальности «Семейная медицина», которые сейчас проходят практику, готовы приступить к своим обязанностям. На 10 свободных вакансий участковых терапевтов есть 8 врачей-интернов, на 11 вакансий педиатров претендуют 10 молодых специалистов, которые проходят интернатуру в родильных домах. Еще 9 врачей-интернов претендующих на должности анестезиологов. Вопрос кадрового обеспечения молодыми врачами находится на постоянном контроле, - резюмировала Ирина Шамрай.

Ранее сообщалось, что в Николаеве молодому врачу-терапевту городской больницы №2 вручили ключи от служебной квартиры.

Напомним, что исполнять обязанности главврача Николаевской облбольницы временно будет экс-руководитель наркодиспансера.