В николаевской школе так установили систему отопления, что через два года с ней возникли проблемы

Алексей Целищев В Николаеве в школе №45 возникли проблемы с новой системой отопления, которая была установлена два года назад с нарушением санитарных норм.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

- Родители детей, которые учатся в школе, неоднократно жаловались на низкую температуру в классах – 13 градусов тепла. Сейчас в классах сохраняется оптимальный температурный режим. Однако нарушение температурного режима происходит по нескольким причинам, одна из них – новая система отопления, которая была установлена два года назад с нарушением санитарных норм, - сказал директор школы №45 Алексей Целищев (экс-депутат Николаевского горсовета от Партии регионов - ПН).

По словам директора школы, два года назад городским советом было принято решение о строительстве отдельной котельной на базе школы, разработана соответствующая проектно-сметная документация. В школе заменили все отопительные приборы. Однако на сегодняшний день трубы не поддерживают необходимую температуру, они теплые сверху и холодные снизу. По мнению Алексея Целищева, причина или в ошибке подрядчика при выполнении работ или в проекте.

- Температура подачи тепла низкая, потому что котельная расположена далеко от учебного заведения, поэтому и возникают большие теплопотери, - сказал Алексей Целищев.

Директор КП «Капитальное строительство Николаева» Роман Бохин во время инспекции отметил, что проект необходимо корректировать и предложил провести комплексную техническую экспертизу. А заместитель директора департамента энергетики Андрей Слободяник заявил, что школа нуждается в комплексной энергомодернизации.

Напомним, что в 2015 году Целищев был кандидатом в депутаты горсовета от «Нашего Края». Тогда он божился, что сделает в школе «зеленое поле» на спортивной площадке, но закатал его в асфальт.