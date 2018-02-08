Первое детское кафе Николаева «KidsPalace»: доверие, вкус, качество

Каждой современной маме порою хочется отдохнуть, а доверить своего самого дорогого человечка на свете она не каждому готова. К тому же, иногда не хватает времени на вкусный полноценный обед, а найти достойное меню не так легко. А что уже говорить о том, что наши мамы хотят успеть всё? Поэтому в помощь супермамам, у которых всё должно быть под контролем, совсем скоро в Николаеве откроется «KidsPalace» - это первое уютное детское кафе с дополнительной возможностью доверить профессионалам своего ребёнка и быть уверенной, что он будет в надёжных руках, в полной безопасности и в хорошем настроении.

Кто поймёт мам лучше, как не другие мамы? Поэтому, благодаря таким же мамам «KidsPalace» станет Вашим другом, помощником, местом отдыха и даже спасателем ;)

Если Вы мама и Вам необходимо отлучиться на пару часов, то в первом детском кафе «KidsPalace» для Вашего любимого ребёнка работает услуга «няня на час». Что это? Квалифицированный персонал с грамотным индивидуальным подходом к каждому юному гостю развлекает Вашего ребёнка в игровой зоне, а также кормит вкусным качественным завтраком/обедом/ужином и угощает чаепитием с безумно вкусным полезным овсяным печеньем.

А чем отличается детское кафе от взрослого?

Помимо продуманного питания, для наших гостей создан комфортный стильный интерьер, который создаёт атмосферу отдыха, как для детей, так и для мам и пап, «KidsPalace» - это первое уютное кафе-пространство с продуманной игровой зоной, в котором хочется проводить время всё больше и больше. Почему?

Для Вас приготовили занимательный интерьер, как для взрослых, так и для детей. В кафе Вы увидите чётко разделённую по возрастам территорию – даже для самых маленьких гостей кафе – для бэбиков до 3-х лет. Фишкой игровой зоны и есть её разнообразие - трёхуровневый лабиринт, стол с легоконструктором, уголок для рисования, развивающие книги и другие любимые игрушки детей, которые развивают моторику и безопасны для детей. А главным для комфортного времяпровождения в вскоре полюбившемся детском островке станет удобный мягкий тёплый пол и оригинальная мебель.

Что нужно маме и папе?

Чтобы ребёнку было весело и хорошо, а родителям за него спокойно. Поэтому в первом детском кафе Николаева работает только профессиональный персонал - обученные специалисты под разный детский возраст, которым безопасно доверить своё сокровище на необходимое время. Даже если родители находятся в кафе, то «няни» всё равно занимаются и играют с детками, так Вы можете познакомиться с ними лично и знать с кем Ваш ребёнок. А это очень важно для любящего родителя.

В «KidsPalace» каждый работает с душой и вниманием, потому что главный гость – это Ваш ребёнок. Шеф-повар с воодушевлением разрабатывает наполненные вкусом блюда, а повара воплощают его идеи и своими блюдами дарят незабываемые эмоции и вкусовые наслаждения. Официанты «KidsPalace» …они молодцы, они готовы встретить взрослых и юных гостей с улыбкой и хорошим настроением, а чашечка вкусного ароматного кофе от бармена станет любимой традицией для мамы и папы, а питательный milk-шейк заворожит каждого ребёночка своим вкусом. Администраторы кафе не строгие, а наоборот станут Вам верными друзьями, которые следят за тем, чтобы Ваше времяпровождение было приятным и расслабляющим. Они помогут и подскажут в любой ситуации. Наши техработники любят чистоту и порядок. Они, как феи, которых не видно, но всегда виден их результат. Ещё один волшебник живёт в «KidsPalace» - это кондитер. Создание каждой сладкой идеи – это частичка его душевной теплоты и воплощение незабываемого вкуса. А кто такие baby ситтеры? Для них поставлена задача не из лёгких – контролировать весёлую, добрую, занимательную и безопасную атмосферу для юных гостей кафе. Babyситтер – это и друг, и воспитатель, и няня для Вашего ребёнка. Они создают доверие и уют, потому что профи и любят детей, зная, как с ними играть, общаться, помогать и дружить.

Кроме этого, в «KidsPalace» сделано всё, чтобы Вы и Ваши дети влюбились во вкусное и специально разработанное меню благодаря детской и родительской дегустации. Меню наполнено богатым выбором мясных, рыбных и овощных блюд, полезными milk-шейками и смузи, а также разнообразием эксклюзивных десертов от бренд-кондитера - настолько оригинальных и вкусных, что вы захотите возвращаться каждый день за полюбившимися сладостями.

Детское кафе «KidsPalace» предлагает такие услуги:

- Kids menu;

- игровая зона;

- «няня на час»;

- бранчи для всей семьи;

- настольные игры;

- мастер-классы;

- кондитерские изделия под заказ в стильной упаковке;

- детская фотозона.

А главное уют, вкус и качество.

«PalaceKids»: мы заботимся о каждом и привнесём в Вашу жизнь больше теплоты и уюта вне дома.

Мы скоро откроемся по адресу: г. Николаев, ул. Московская, 13/2 (угол Б. Морской).

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