Николаевские патрульные проверили закусочную рядом со своим управлением и не нашли нарушений

В Николаеве на улице Новозаводской патрульные проверили документы в закусочной.

Об этом сообщают в патрульной полиции Николаева.

Так, в ходе неформальной встречи с патрульными, некоторые жители города упрекнули инспекторов в том, что рядом со зданием Управления работает заведение, в котором продают алкогольные напитки без соответствующих документов, а патрульная полиция ничего не делает.

Сотрудники патрульной полиции совместно с Управлением превентивной деятельности ГУНП в Николаевской области проверили заведение и выяснили, что в нем имеются все соответствующие документы, и работает оно в рамках действующего законодательства.

Ранее сообщалось, что николаевские чиновники отрапортовали о снесении незаконного киоска «Три поросенка».