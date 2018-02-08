В Первомайске трехлетний ребенок закрыл мать на балконе - на помощь приехали спасатели

В городе Первомайск Николаевской области спасатели помогли женщине, которую трехлетний сын закрыл на балконе.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Отмечается, что на вызов приехала 23-й Государственной пожарно-спасательной части.

«Маленький озорник удивился: «Что же это за люди входят в окно? Есть же дверь!» - говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаеве спасли женщину, оказавшуюся за балконом в ходе бытовой ссоры.